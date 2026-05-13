Мировому нефтерынку спрогнозировали тяжелые времена

МЭА: Дефицит сырья на глобальном нефтерынке сохранится до октября

Нехватка сырья на глобальном нефтерынке сохранится как минимум до октября 2026 года. Об этом сообщается в майском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Предложение нефти в мире в 2026 году окажется на 1,78 миллиона баррелей в сутки ниже спроса. Подобному раскладу во многом поспособствует затяжная блокировка Ираном Ормузского пролива, через который до войны на Ближнем Востоке проходила значительная часть глобальных потоков сырья.

С начала совместной военной операции США и Израиля мировой нефтерынок лишился свыше миллиарда баррелей нефти из стран Персидского залива, отмечается в докладе. Это привело к сокращению мировых поставок более чем на 14 миллионов баррелей в сутки. На фоне масштабных перебоев в поставках мировой нефтерынок останется «в состоянии серьезного дефицита» до октября, даже если война в Иране закончится в июне, констатировали эксперты.

Перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии привело к стремительному росту цен на нефть. На пике эталонная североморская марка Brent торговалась на бирже примерно по 120 долларов за баррель. В настоящее время сырьевые котировки стабилизировались в районе 107-108 долларов. В сложившихся реалиях рассчитывать на скорое возвращение нефтяных цен к докризисному уровню не приходится. В оставшуюся часть года стоимость Brent, скорее всего, будет находиться в коридоре 90-100 долларов при условии постепенной нормализации судоходства в Ормузском проливе, резюмировал старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин.