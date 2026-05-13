Москвичам предрекли резкое изменение погоды

Синоптик Цыганков: С 25 мая погода в Москве резко изменится

С понедельника, 25 мая, погода в Москве резко изменится — она станет стабильно теплой и солнечной. Такую динамику предрек начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, передает «360.ru».

В ближайшие дни погода в столице останется неустойчивой, отметил синоптик. «Как было на праздничные дни, то же самое и продолжается. Весна пришла, начался переход к лету, и при прогреве есть вероятность гроз», — пояснил Цыганков.

Воздух начнет прогреваться к концу недели. Ближе к выходным столбики термометров покажут 22-25 градусов тепла, дожди при этом не ожидаются. «В мае стабильной погоды никогда не бывает», — заключил метеоролог.

Ранее синоптики Метеовестей предупредили, что оборотной стороной потепления в России станут частые грозы и ливни.