На российских сайтах с проститутками нашли порноролики с церковными служителями

Суд запретил сайт с услугами проституток из-за порновидео с образами священников

Люблинский суд Москвы запретил сайты с рекламой услуг проституток, на которых демонстрировались порноролики с образами священников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Решение принято по ходатайству прокуратуры. В ведомстве установили, что в свободном доступе размещено видео порнографического характера со сценами совершения сексуальных действий с использованием образов церковных служителей. На этих ресурсах публиковалась информация об оказании платных интим-услуг, при этом доступ к контенту не требовал регистрации, поэтому ознакомиться с ним мог любой желающий, в том числе несовершеннолетние.

Суд счел контент оскорблением чувств российских верующих, что является нарушением законодательства. За умышленное публичное осквернение религиозной литературы, предметов религиозного почитания, а также знаков и эмблем мировоззренческой символики предусмотрена административная ответственность, отметили в суде.

Ранее Чертановский районный суд Москвы запретил один из старейших в России развлекательных порталов «ЯПлакалъ» и еще два портала с анекдотами. Позже решение было отменено.