12:13 мая 2026

На Украине отпустили необходимого для «контрудара Банковой» депутата

Обвиняемый в госизмене депутат Рады Христенко вышел на свободу
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Обвинявшийся в государственной измене депутат Верховной Рады Украины Федор Христенко вышел на свободу после сделки со следствием. Об этом пишет «Украинская правда» («УП»).

Как отмечает издание, Христенко находится на свободе, но под контролем Службы безопасности Украины. Он, по информации «УП», мог дать показания против руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслана Магомедрасулова, который расследовал дело о коррупции против Тимура Миндича.

Издание «Страна.ua» отметило, что показания депутата могут стать основой для «контрудара» Банковой по антикоррупционным органам.

Ранее корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что обвинение НАБУ экс-главе офиса президента страны Владимира Зеленского Андрею Ермаку может свидетельствовать о давлении на самого Зеленского.

