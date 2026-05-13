Телеканал Welt сообщил о попытке давления на Зеленского через дело Ермака

Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что обвинение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) экс-главе офиса президента страны Владимира Зеленского Андрею Ермаку может свидетельствовать о давлении на самого Зеленского.

Он отметил, что данные атаки можно рассматривать как атаку на украинского лидера. Корреспондент думает, что расследование в отношении Ермака может быть сигналом для Киева из Вашингтона с целью заключения мира с Россией.

Расследование НАБУ, в котором оказались замешаны соратники Зеленского, оказалось частью стратегии США по его устранению.