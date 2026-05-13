Написание фанфика кончилось для девушки-фотографа уголовным делом

В Екатеринбурге фотографа осудили за фанфик с ЛГТБ-тематикой

В Екатеринбурге вынесли приговор 36-летней фотографу Александре Кузык по делу о незаконном обороте порнографии с использованием интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Борус».

По данным издания, проблемы у девушки-фотографа начались из-за написанного фанфика (любительское сочинение, написанное поклонниками по мотивам популярных оригинальных произведений: книг, фильмов, сериалов, аниме, игр — прим. «Ленты.ру»). В произведении фигурировала эротическая тематика, в том числе ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Фотографии и тексты подозреваемой изучали в том числе несовершеннолетние. Мать одной из них нашла произведение у своей дочери и написала заявление. По итогу фотографу дали полтора года принудительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в пользу государства.

Ранее суды в Москве назначили три административных штрафа Евгению Писемскому (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов), который публиковал в Telegram-канале материалы о нетрадиционных сексуальных отношениях.