Найден метод раннего выявления опасных заболеваний почек и сердца

Nat Com: Анализ крови может показывать почечные заболевания на ранних стадиях

Ученые разработали новый способ обнаружения сердечно-сосудистых и почечных заболеваний на самых ранних стадиях с помощью обычного анализа крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Метод основан на изучении состояния гликокаликса — тонкого защитного слоя из сахаров и белков, покрывающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Этот слой особенно чувствителен к повреждениям и одним из первых реагирует на развитие заболеваний.

Исследователи обнаружили, что эритроциты во время циркуляции крови «обмениваются» частицами гликокаликса со стенками сосудов. В результате на поверхности красных кровяных клеток формируется своеобразный биохимический «отпечаток», отражающий состояние сосудистой системы. По словам авторов, такие изменения можно выявить значительно раньше появления традиционных признаков болезни.

Ранее для оценки подобных повреждений требовались биопсия тканей и сложная микроскопия. Новый подход потенциально позволит выявлять микроскопические сосудистые нарушения еще до развития опасных осложнений. Ученые также отмечают, что метод может помочь быстрее оценивать эффективность лекарств, восстанавливающих сосудистую стенку.

