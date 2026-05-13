Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:20, 13 мая 2026Наука и техника

Найден метод раннего выявления опасных заболеваний почек и сердца

Nat Com: Анализ крови может показывать почечные заболевания на ранних стадиях
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали новый способ обнаружения сердечно-сосудистых и почечных заболеваний на самых ранних стадиях с помощью обычного анализа крови. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Метод основан на изучении состояния гликокаликса — тонкого защитного слоя из сахаров и белков, покрывающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов. Этот слой особенно чувствителен к повреждениям и одним из первых реагирует на развитие заболеваний.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Исследователи обнаружили, что эритроциты во время циркуляции крови «обмениваются» частицами гликокаликса со стенками сосудов. В результате на поверхности красных кровяных клеток формируется своеобразный биохимический «отпечаток», отражающий состояние сосудистой системы. По словам авторов, такие изменения можно выявить значительно раньше появления традиционных признаков болезни.

Ранее для оценки подобных повреждений требовались биопсия тканей и сложная микроскопия. Новый подход потенциально позволит выявлять микроскопические сосудистые нарушения еще до развития опасных осложнений. Ученые также отмечают, что метод может помочь быстрее оценивать эффективность лекарств, восстанавливающих сосудистую стенку.

Ранее ученые выяснили, что куркумин способен ослабить вызванное нанопластиком повреждение почек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Поставки нефтепродуктов из России упали до минимума в истории

    Экс-замгубернатора российского региона отделалась условкой за многомиллионные аферы

    Российская пенсионерка попала под следствие за перевод 8,5 тысячи рублей

    На Сенат Филиппин напали

    Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

    Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

    Артемий Лебедев высказался о Зеленском словами «как был капитаном КВН, так и остался»

    В Сербии заявили о недовольстве венгерским предложением по выкупу российской доли в NIS

    Россиян предостерегли от опасной привычки в ванной

    Россиянину запросили пожизненное за изуродованного и спрятанного в болоте ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok