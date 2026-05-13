09:30, 13 мая 2026

Найдено объяснение двухнедельного закрытия завода Haval в России

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Руководство китайского концерна Haval временно закроет завод в Тульской области с целью проведения необходимых технических работ. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе компании.

С 20 июля 2026 года сотрудники предприятия уйдут в двухнедельный корпоративный отпуск. В этот период на заводе будут проводиться техработы. Это нужно ради обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования предприятия, пояснили в пресс-службе концерна.

Ранее о грядущем временном закрытии завода Haval в Тульской области сообщил Telegram-канал Mash. В качестве главных причин подобного решения назывались затоваривание складов и снижение объемов производства.

С падением спроса на российском рынке, как отмечалось, столкнулся не только Haval, но и другие ведущие китайские концерны. Подразделение Geely, в частности, завершило прошлый год с убытком в 6,2 миллиарда рублей. Положение Changan оказалось еще более тяжелым. Потери бренда достигли 9,5 миллиарда рублей. Эксперты связали подобную динамику с рядом факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка, регулярное повышение утильсбора и падение покупательской активности россиян.

