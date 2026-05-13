Невысокую популярность больничных у самозанятых объяснили

Налоговый эксперт Рязанцева: Самозанятые воспринимают соцстрахование как расходы

Причиной невысокой полулярности у самозанятых запущенной властями программы соцстрахования, участие в которой позволяет получать выплаты по больничным, является разрыв между ее форматом и тем, как устроен доход предполагаемых участников. Об этом рассказала руководитель налогового департамента сервиса для автоматизации работы с фрилансерами Solar Staff Анастасия Рязанцева, которую цитирует «Газета.Ru».

Специалист отметила, что речь идет о добровольных регулярных выплатах со стороны работников, выгоду по которым они могут получить только в будущем и только в случае болезни. «При нерегулярной загрузке такой платеж воспринимается не как гарантия для самозанятого, а как еще одна постоянная статья расходов», — объяснила она, добавив, что многие используют самозанятость как дополнительный доход, совмещая с работой по найму, выполняют заказы эпизодически, или же вообще не ведут активную деятельность.

Для получения выплат самозанятый должен платить взносы не менее шести месяцев, а размер получаемого пособия зависит от выбранной страховой суммы, периода уплаты взносов и общего страхового стажа. По словам Рязанцевой, воспринимать все это сложнее, чем понятную формулу — «заболел — получил компенсацию», и для многих связь между платежом сегодня и защитой дохода завтра пока не очевидна.

Как сообщалось на стадии рассмотрения соответствующего законопроекта, тариф страховых взносов для самозанятых решили установить на уровне 3,84 процента от страховой суммы, составляющей 35 или 50 тысяч рублей по выбору с ежемесячным платежом в 1344 рубля или 1920 рублей.

В апреле «Коммерсантъ» писал со ссылкой на данные Минтруда, что за первые три месяца действия системы добровольного соцстрахования к ней подключились только 25 тысяч из 16 миллионов самозанятых.