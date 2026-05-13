Орбан пожелал либералам не растратить достижения 16 лет его правления

14:21, 13 мая 2026Мир

Орбан надеется, что либеральное правительство Венгрии не растратит его наследие
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил надежду, что новые венгерские власти не растратят наследие 16 лет его правления. Об этом экс-глава правительства написал на своей странице в соцсети Х.

«Наши достижения говорят сами за себя. С сегодняшнего дня Венгрией руководит либеральное правительство. Будем надеяться, что оно не растратит то, чего наши патриотические силы добились за последние 16 лет», — понадеялся Орбан.

9 мая Орбан покинул пост премьер-министра Венгрии, который занимал с 2010 года. Государственное собрание (парламент) Венгрии избрало лидера победившей на парламентских выборах в апреле партии «Тиса» Мадьяра премьером республики.

