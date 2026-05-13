Основателя детского отряда заочно взяли под стражу в России по делу о педофилии

Преображенский районный суд Москвы заочно взял под стражу бывшего руководителя московского подросткового отряда Ефима Штейнберга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Заключение в СИЗО будет длиться два месяца с момента его экстрадиции или депортации в Россию либо с момента его фактического задержания на территории страны.
Как стало известно, Штейнберг является основателем московского детского отряда «Надежда». Его обвиняют по статье 135 («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста») УК РФ.
