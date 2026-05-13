Основателя детского отряда заочно взяли под стражу в России по делу о педофилии

13:15, 13 мая 2026

Основателя детского отряда «Надежда» заочно взяли под стражу за педофилию
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Преображенский районный суд Москвы заочно взял под стражу бывшего руководителя московского подросткового отряда Ефима Штейнберга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Заключение в СИЗО будет длиться два месяца с момента его экстрадиции или депортации в Россию либо с момента его фактического задержания на территории страны.

Как стало известно, Штейнберг является основателем московского детского отряда «Надежда». Его обвиняют по статье 135 («Совершение развратных действий без применения насилия в отношении двух и более лиц, не достигших 16-летнего возраста») УК РФ.

