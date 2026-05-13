11:44, 13 мая 2026Экономика

Партнер России взвинтил пошлины на импорт золота

CNBC: Индия повысила пошлины на импорт золота с 6 до 15 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Индия, которая считается одним из крупнейших покупателей золота в мире, повысила пошлины на импорт этого драгоценного металла и серебра с 6 до 15 процентов. Об этом сообщил канал CNBC.

Это произошло всего через несколько дней после того, как премьер-министр этой страны БРИКС Нарендра Моди призвал граждан сократить покупки драгоценных металлов, так как это оказывает давление на рупию. В связи с этим CNBC сослался на данные Всемирного совета по золоту, согласно которым за первые два месяца 2026 года средний ежемесячный импорт золота в Индию вырос до 83 тонн по сравнению со средним показателем в 53 тонны в 2025 году. Причиной такой динамики стал высокий спрос, который удвоился за I квартал 2026 года. Однако данная тенденция серьезно увеличивает расходы страны, которые и так растут из-за скачка цен на энергоносители и перебоев в их поставках с Ближнего Востока.

Как полагает экономист Вишрут Рана, снижение импорта золота действительно может помочь Индии уменьшить отток средств, однако рупия продолжит испытывать давление из-за высокой стоимости энергоносителей.

Накануне стало известно, что банки Индии вернулись к импорту золота и серебра после более чем месячного перерыва. Прогнозируется, что это еще сильнее ударит по рупии, которая в 2026 году уже была названа худшей валютой Азии.

За десять месяцев 2025 года Индия купила у России золота на 50 миллионов долларов, что стало максимальным значением за последние пять лет.

