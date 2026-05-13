Пассажирка круиза потеряла контроль над инвалидным скутером, упала с пирса и не выжила

The Sun: Пассажирка не выжила при падении с пирса во время круиза по Багамам

Пассажирка лайнера потеряла контроль над инвалидным скутером, упала с пирса и не выжила во время круиза по Багамам. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла в порту рядом с круизным судном Carnival, которое завершало недельное путешествие по островам Карибского бассейна. 88-летняя американка упала с пирса на инвалидном скутере. Предполагается, что при падении она также ударилась головой о корпус лайнера.

Сообщается, что спасатели быстро извлекли ее из воды, однако не смогли ее реанимировать. Было начато расследование несчастного случая.

