16:40, 13 мая 2026Путешествия

Пассажирка круиза потеряла контроль над инвалидным скутером, упала с пирса и не выжила

The Sun: Пассажирка не выжила при падении с пирса во время круиза по Багамам
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: STR / Reuters

Пассажирка лайнера потеряла контроль над инвалидным скутером, упала с пирса и не выжила во время круиза по Багамам. Об этом пишет газета The Sun.

Трагедия произошла в порту рядом с круизным судном Carnival, которое завершало недельное путешествие по островам Карибского бассейна. 88-летняя американка упала с пирса на инвалидном скутере. Предполагается, что при падении она также ударилась головой о корпус лайнера.

Сообщается, что спасатели быстро извлекли ее из воды, однако не смогли ее реанимировать. Было начато расследование несчастного случая.

Пассажирка круизного лайнера выпала с балкона на палубу и не выжила. Инцидент произошел также на судне Carnival.

