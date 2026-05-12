Бывший СССР
22:08, 12 мая 2026

Подозреваемому в коррупции экс-главе офиса Зеленского предрекли неутешительный сценарий

ТАСС: Ермаку пришлось бы 220 лет работать главой офиса Зеленского на залог
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Подозреваемый в коррупции Андрей Ермак, экс-руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского, должен проработать на этой должности примерно 220 лет, чтобы накопить на залог для возможного освобождения из-под стражи. Такими подсчетами поделились журналисты ТАСС.

Утверждается, что антикоррупционные прокуроры Украины намерены попросить у суда взять Ермака под арест. Однако для него могут оставить возможность выйти под залог, который должен будет составить 180 миллионов гривен (около 305 миллионов рублей). Поэтому, если бы бывший руководитель офиса украинского президента откладывал всю зарплату и жил на другие доходы, ему пришлось бы копить на эту цель 220 лет.

Журналисты сделали такой вывод из декларации Ермака за 11 месяцев его нахождения в кресле главы офиса. За данный период его официальная зарплата составила 747 468 гривен (более 1,2 миллиона рублей).

На Украине разгорелся новый коррупционный скандал, в который попали люди из ближайшего окружения президента страны Владимира Зеленского. 11 мая антикоррупционные органы предъявили Андрею Ермаку подозрение в участии в схеме по отмыванию незаконно полученных доходов. Речь идет о легализации 460 миллионов гривен (около 770 миллионов рублей) через строительство элитных резиденций под Киевом.

