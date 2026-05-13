Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:14, 13 мая 2026Интернет и СМИ

Познер и 12 его друзей ушли с концерта Слепакова

Юморист Слепаков вспомнил, как журналист Познер с друзьями ушел с его концерта
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Юморист Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) вспомнил, как однажды с его концерта ушли журналист Владимир Познер и 12 его друзей. О случившемся он рассказал в видео, доступном на YouTube-канале стендап-комика Александра Незлобина.

Слепаков рассказал, что пригласил журналиста и его друзей на одно из своих выступлений в 2023 году. По словам комика, он решил подарить билеты Познеру, потому что знал, что известному телеведущему нравится его творчество.

Однако концерт оказался сложным для Слепакова: многие зрители поначалу не реагировали на его политические шутки. «И только лишь концерт задышал, (...) как в этот момент Познер начал вставать и уходить. И самое ужасное, что вместо того, чтобы в этот момент стать невероятно остроумным и начать шутить, (...) я просто парализовался», — пожаловался юморист.

Ранее Слепаков рассказал, что поругался с пенсионерами в Израиле. По его словам, это произошло, когда он отвозил гуманитарную помощь русскоговорящим израильтянам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хуже момента просто не придумать». Коррупционный скандал назвали настоящей катастрофой для Зеленского

    Глава самой дорогой компании мира отправился с Трампом в Китай

    Жителей Московской области предупредили об опасности

    Россиянка в суде добилась признания живого бывшего мужа мертвым с одной целью

    Режиссера «Властелина колец» наградили за выдающийся вклад в кино

    Назван простой способ замедлить биологическое старение

    Педофил рассказал о желании смыть кровью вину за смерть российского мальчика

    Стало известно о попытке давления на Зеленского через дело Ермака

    В Польше обнаружили дрон неизвестного происхождения

    В Госдуме поддержали идею нового механизма борьбы с ростом цен

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok