Профессор МГУ оценил введение в школах нового обязательного экзамена

Профессор Кибальников назвал устную форму экзамена по истории недостаточной

Ведущий научный сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Сергей Кибальников в беседе с Радио «Комсомольская правда» прокомментировал введение в российских школах третьего обязательного экзамена по истории в девятом классе, который будет проходить в устном формате. По его мнению, одного устного опроса для проверки знаний будет недостаточно.

«Я бы просил к этому экзамену, чтобы каждый ученик написал небольшое эссе. То есть в стиле эссе сформировать свою общую картину мира, как он понимает вообще, кто он, что он, откуда, куда мы идем», — порассуждал он, отметив, что это позволит ученикам научиться формулировать личную позицию.

Кибальников также добавил, что успешная сдача предмета потребует от учащихся прежде всего понимания пройденного материала и развитого навыка логического мышления. При этом он также предложил проводить занятия в формате дискуссий перед самим экзаменом, чтобы дети учились заранее вести диалог и могли участвовать в обсуждении различных точек зрения.

Ранее стало известно, что российские девятиклассники будут сдавать устный экзамен по истории с 2028 года. В Рособрнадзоре уточнили, что решение связано с особой значимостью предмета.