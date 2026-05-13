11:35, 13 мая 2026

Прогноз мирового спроса на нефть резко понизили из-за войны в Иране

МЭА понизило на 1,3 млн баррелей в сутки прогноз мирового спроса на нефть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) понизили свой прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году на 1,3 миллиона баррелей в сутки в сравнении с оценкой до начала войны в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет отраслевой организации.

В апреле эксперты прогнозировали падение глобального спроса на нефть на 84 тысячи баррелей в сутки. В мае они понизили оценку еще на 334 тысячи баррелей. Теперь аналитики ожидают падения спроса на сырье в мире в 2026 году на 418 тысяч баррелей в сутки.

Ключевым фактором негативной динамики является затяжная блокировка Ормузского пролива. По этому маршруту до конфликта в Иране проходила значительная часть глобальных потоков сырья. В итоге из-за масштабных перебоев в поставках мировые цены на нефть устремились вверх. На пике сырьевые котировки вплотную приближались к 120 долларам за баррель.

В настоящее время эталонная североморская марка Brent торгуется в районе 107 долларов. В случае затягивания войны в Иране и продолжительной блокировки Ормузского пролива, предупредили аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, сырьевые котировки могут обновить исторический максимум до конца этого года и подобраться к отметке в 150 долларов.

