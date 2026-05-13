Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:29, 13 мая 2026МирЭксклюзив

В Германии предложили запретить размещение «Томагавков» в стране

В бундестаге призвали запретить размещение ракет США Tomahawk в ФРГ
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Власти ФРГ должны запретить размещение баллистических ракет средней дальности армии США на территории республики. С соответствующей инициативой выступили депутаты бундестага (парламента) Германии от Левой партии, с проектом резолюции ознакомилась «Лента.ру».

«Для повышения уровня безопасности в Европе в долгосрочной перспективе необходимо разорвать спираль эскалации между Россией и США. Европе нужно меньше, а не больше стратегических систем вооружения», — подчеркивается в тексте инициативы.

Депутаты бундестага призвали правительство ФРГ аннулировать подписанную в июле 2024 года двустороннюю декларацию с США о размещении ракет средней дальности в Германии и воздержаться от размещения американских ракет в стране.

Согласно тексту декларации, Вашингтон намерен разместить на территории ФРГ следующие виды вооружений:

  • крылатые ракеты средней дальности Tomahawk;
  • зенитные ракеты увеличенной дальности SM-6;
  • экспериментальные гиперзвуковые ракеты.

По мнению немецких политиков, все европейские государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) должны воздержаться от размещения американских ракет средней дальности, способных нести ядерные боеголовки.

Материалы по теме:
«Мы стали ближе» 40 лет назад Горбачев и Рейган вместе поздравили СССР и США с Новым годом. Что они пожелали народам двух стран?
«Мы стали ближе»40 лет назад Горбачев и Рейган вместе поздравили СССР и США с Новым годом. Что они пожелали народам двух стран?
1 января 2026
НАТО создает единую группировку войск на границах с Россией. Что стоит за угрозами стереть с лица земли Калининград?
НАТО создает единую группировку войск на границах с Россией. Что стоит за угрозами стереть с лица земли Калининград?
19 августа 2025
«Все признаки гонки вооружений налицо». Почему Россия отказалась от моратория на размещение ракет малой и средней дальности?
«Все признаки гонки вооружений налицо». Почему Россия отказалась от моратория на размещение ракет малой и средней дальности?
5 августа 2025

Представители Левой партии также призвали создать в рамках ООН или ОБСЕ площадку государств, обладающих ракетами средней дальности, для переговоров по соглашению, которое заменило бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. При этом политики заявили о необходимости сотрудничества с Россией с целью отказа Москвы от возможного размещения ракет малой и средней дальности в Калининградской области.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о возможном ответе Москвы на размещение в Германии американских ракет. По его словам, Москва создаст контрсиловой потенциал, если Запад пойдет по пути создания силового потенциала против России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Хуже момента просто не придумать». Коррупционный скандал назвали настоящей катастрофой для Зеленского

    Электросамокаты запретили в подмосковном городе

    Жених-полицейский расправился с невестой в день свадьбы

    Мать с трехлетним ребенком пропали под Москвой

    Российские дизайнеры появились на Каннском фестивале

    Прогноз мирового спроса на нефть резко понизили из-за войны в Иране

    Россиянин выжил после двух выстрелов дробью

    В России электропоезд сошел с рельсов после предполагаемого подрыва железной дороги

    Женщинам посоветовали способы превратить менопаузу в лучший период жизни

    В Германии предложили запретить размещение «Томагавков» в стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok