В Германии предложили запретить размещение «Томагавков» в стране

В бундестаге призвали запретить размещение ракет США Tomahawk в ФРГ

Власти ФРГ должны запретить размещение баллистических ракет средней дальности армии США на территории республики. С соответствующей инициативой выступили депутаты бундестага (парламента) Германии от Левой партии, с проектом резолюции ознакомилась «Лента.ру».

«Для повышения уровня безопасности в Европе в долгосрочной перспективе необходимо разорвать спираль эскалации между Россией и США. Европе нужно меньше, а не больше стратегических систем вооружения», — подчеркивается в тексте инициативы.

Депутаты бундестага призвали правительство ФРГ аннулировать подписанную в июле 2024 года двустороннюю декларацию с США о размещении ракет средней дальности в Германии и воздержаться от размещения американских ракет в стране.

Согласно тексту декларации, Вашингтон намерен разместить на территории ФРГ следующие виды вооружений:

крылатые ракеты средней дальности Tomahawk;

зенитные ракеты увеличенной дальности SM-6;

экспериментальные гиперзвуковые ракеты.

По мнению немецких политиков, все европейские государства-члены Организации Североатлантического договора (НАТО) должны воздержаться от размещения американских ракет средней дальности, способных нести ядерные боеголовки.

Представители Левой партии также призвали создать в рамках ООН или ОБСЕ площадку государств, обладающих ракетами средней дальности, для переговоров по соглашению, которое заменило бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между Россией и США. При этом политики заявили о необходимости сотрудничества с Россией с целью отказа Москвы от возможного размещения ракет малой и средней дальности в Калининградской области.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко рассказал о возможном ответе Москвы на размещение в Германии американских ракет. По его словам, Москва создаст контрсиловой потенциал, если Запад пойдет по пути создания силового потенциала против России.