Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

Россияне увидят солнечное затмение 12 августа из Мурманска

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года россияне смогут увидеть из одного города страны — речь идет о Мурманске. Об этом сообщает 56orb со ссылкой на астронома Александра Камышникова.

Уточняется, что одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия лучше всего наблюдать именно из Мурманска. Покрытие составит около 80 процентов. В Санкт-Петербурге стоит ожидать покрытия солнца лишь на 10 процентов, разглядеть явление будет тяжело. Еще меньше повезло москвичам — всего 1 процент.

Полную фазу можно будет наблюдать в самой северной точке полуострова Таймыр.

«Важно понимать: полное солнечное затмение — это не просто "Луна закрыла Солнце". Это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска Луны вспыхивает солнечная корона — жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом», — отметил астроном.

