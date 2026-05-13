Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:48, 13 мая 2026Моя страна

Россияне увидят одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия

Россияне увидят солнечное затмение 12 августа из Мурманска
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетСолнечное затмение:

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Полное солнечное затмение 12 августа 2026 года россияне смогут увидеть из одного города страны — речь идет о Мурманске. Об этом сообщает 56orb со ссылкой на астронома Александра Камышникова.

Уточняется, что одно из самых ожидаемых астрономических событий десятилетия лучше всего наблюдать именно из Мурманска. Покрытие составит около 80 процентов. В Санкт-Петербурге стоит ожидать покрытия солнца лишь на 10 процентов, разглядеть явление будет тяжело. Еще меньше повезло москвичам — всего 1 процент.

Полную фазу можно будет наблюдать в самой северной точке полуострова Таймыр.

«Важно понимать: полное солнечное затмение — это не просто "Луна закрыла Солнце". Это совершенно особое переживание. Днем наступает темнота, появляются звезды, вокруг черного диска Луны вспыхивает солнечная корона — жемчужно-белое сияние, которое невозможно увидеть никаким другим способом», — отметил астроном.

Ранее новосибирскому астрофотографу Алексею Полякову удалось запечатлеть редкое космическое событие. Так, новосибирец снял вспышку сверхновой в созвездии Дракона из двора своего дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok