Россиянин дал показания в деле о сожженной его женой сопернице

78.ru: В Петербурге муж дал показания в деле о сожженной его женой сопернице

В Санкт-Петербурге местный житель Иван Рыбалко дал показания в деле о сожженной его женой Мариной Рыбалко сопернице Инне Цибасовой. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, на суде мужчина признал, что состоял в связи с потерпевшей. Он рассказал, что общался с пострадавшей на протяжении полутора лет и их связывали рабочие моменты и решение квартирного вопроса. Рыбалко сообщил, что за несколько дней до преступления женщины поссорились. По его словам, конфликт возник после того, как супруга подслушала его разговор с Цибасовой. Он отметил, что сразу заявил жене о прекращении общения с любовницей.

В день преступления он планировал установить новую дверь, а так как необходимые инструменты находились у Цибасовой, мужчина договорился с ней о встрече. Они вместе поехали в строительный магазин. В этот момент ему позвонила жена и попросила отвезти ее в женскую консультацию. Иван поехал за ней и оставил вторую женщину ждать в машине. Поднявшись домой, жены он не обнаружил. Одновременно с улицы он услышал крики, а когда выбежал, увидел дымящийся автомобиль.

