Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 13 мая 2026Силовые структуры

Россиянин дал показания в деле о сожженной его женой сопернице

78.ru: В Петербурге муж дал показания в деле о сожженной его женой сопернице
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге местный житель Иван Рыбалко дал показания в деле о сожженной его женой Мариной Рыбалко сопернице Инне Цибасовой. Об этом сообщает 78.ru.

По данным канала, на суде мужчина признал, что состоял в связи с потерпевшей. Он рассказал, что общался с пострадавшей на протяжении полутора лет и их связывали рабочие моменты и решение квартирного вопроса. Рыбалко сообщил, что за несколько дней до преступления женщины поссорились. По его словам, конфликт возник после того, как супруга подслушала его разговор с Цибасовой. Он отметил, что сразу заявил жене о прекращении общения с любовницей.

В день преступления он планировал установить новую дверь, а так как необходимые инструменты находились у Цибасовой, мужчина договорился с ней о встрече. Они вместе поехали в строительный магазин. В этот момент ему позвонила жена и попросила отвезти ее в женскую консультацию. Иван поехал за ней и оставил вторую женщину ждать в машине. Поднявшись домой, жены он не обнаружил. Одновременно с улицы он услышал крики, а когда выбежал, увидел дымящийся автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе возбудили уголовное дело о жестокой расправе над местным жителем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok