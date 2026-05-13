Россиянин Милосердов в ссадинах рассказал о вербовке Киева

Осужденный за подготовку терактов в Тамбове Милосердов планировал взорвать суд

Осужденный россиянин Алексей Милосердов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказал о том, как был завербован спецслужбами Украины. Его признание попало на видео, которым делится ТАСС.

На кадрах видно, как Милосердов в ссадинах и грязной футболке сидит на стуле и рассказывает силовикам о том, как вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял его к преступлениям. Осужденный также отметил, что заходил на сайты террористических организаций.

По его словам, вербовщик предложил взорвать Тамбовский областной суд и Арбитражный суд региона. Россиянин согласился и получил два взрывных устройства, которые забрал из тайника. Преступления совершить осужденный не успел, потому что был задержан силовиками.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Милосердова к 22 годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.