Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:37, 13 мая 2026Силовые структуры

Россиянин Милосердов в ссадинах рассказал о вербовке Киева

Осужденный за подготовку терактов в Тамбове Милосердов планировал взорвать суд
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Осужденный россиянин Алексей Милосердов (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) рассказал о том, как был завербован спецслужбами Украины. Его признание попало на видео, которым делится ТАСС.

На кадрах видно, как Милосердов в ссадинах и грязной футболке сидит на стуле и рассказывает силовикам о том, как вступил в переписку с представителем украинских спецслужб, который склонял его к преступлениям. Осужденный также отметил, что заходил на сайты террористических организаций.

По его словам, вербовщик предложил взорвать Тамбовский областной суд и Арбитражный суд региона. Россиянин согласился и получил два взрывных устройства, которые забрал из тайника. Преступления совершить осужденный не успел, потому что был задержан силовиками.

Ранее сообщалось, что суд приговорил Милосердова к 22 годам лишения свободы и штрафу в один миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Россиянин превратил квартиры в банный комплекс и чуть не спалил весь дом

    Названа самая модная замена скинни-джинсам

    Овечкин прилетел в Москву

    Появились новые подробности о причинах взрыва на российской нефтебазе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok