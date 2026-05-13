Российский бизнесмен оставил жене записку и загадочно исчез

33-летний бизнесмен с Урала оставил жене записку и загадочно исчез

33-летний бизнесмен из Белоярского муниципального округа на Урале оставил гражданской жене записку и загадочно исчез. Поиски россиянина длятся уже полгода. Об этом стало известно KP.RU.

Соседи рассказали, что уже спустя два дня после исчезновения мужчины супруга вместе с шестилетним сыном уехала из поселка.

В соцсетях пропавший уралец показывал, что занимался приготовлением барбекю на различных фестивалях и мероприятиях. За несколько месяцев до исчезновения мужчина занялся строительством бань.

Мужчина ушел ночью 17 ноября 2025 года. В оставленной записке он просил супругу не беспокоиться и уверял, что вернется к новогодним праздникам.

