17:20, 13 мая 2026

Россию назвали способной умерить пыл США «Сарматом»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» способна умерить пыл воинственных политиков в США и Великобритании. Об этом рассказал экс-аналитик Пентагона Майкл Малуф, его цитирует RT.

«Ракета "Сармат" способна лететь через Южный полюс и пройти в южную часть США, гораздо более уязвимую, и это говорит о том, что от такого у США защиты нет... Это призвано умерить пыл лидеров, настроенных на войну», — указал эксперт.

Малуф отдельно отметил, что у Лондона на вооружении нет ничего сопоставимого с новейшей российской ракетой.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко заявил, что «Сармат» способен полностью уничтожить Францию или Великобританию.

