17:56, 13 мая 2026Россия

Появились подробности о смерти внучки известного советского дипломата в центре Москвы

Внучка наркома иностранных дел СССР Литвинова оставила предсмертную записку
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Внучка наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова Нина, которую обнаружили без признаков жизни в центре Москвы, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает источник РИА Новости в правоохранительных органах.

Содержание ее предсмертной записки правоохранители не раскрыли. Известно, что 80-летнюю пенсионерку нашли под окнами дома в столице.

О смерти Нины Литвиновой стало известно утром 13 мая. Женщину без сознания нашли около дома на Фрунзенской улице — врачам не удалось ее спасти.

Максим Литвинов возглавлял советскую делегацию в подготовительной комиссии Лиги Наций по разоружению. Позже с 1930 по 1939 год он был наркомом иностранных дел Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны Литвинов занимал должность посла СССР в США.

