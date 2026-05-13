10:58, 13 мая 2026Россия

Внучку известного советского дипломата нашли мертвой в центре Москвы

Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Внучку наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова наши мертвой в центре Москвы. Об этом сообщает MK.RU.

По информации издания, 80-летнюю внучку известного советского дипломата нашли 12 мая около дома на Фрунзенской улице — она была без сознания. Врачам не удалось спасти женщину. Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Погибшая была дочерью сына Максима Литвинова от второго брака. Внучка советского дипломата долгие годы работала зоологом в Институте океанологии, занималась изучением иглокожих.

Максим Литвинов — один из архитекторов международного признания СССР. Он занимал пост наркома иностранных дел СССР с 1930 по 1939 год, а в годы Великой Отечественной войны был послом СССР в США. Кроме того, с 1942 по 1943 год Литвинов занимал должность посланника Советского Союза в Кубе.

