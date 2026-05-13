14:41, 13 мая 2026

«Сармат» назвали страховкой от ядерной войны

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» станет страховкой от большой ядерной войны. Последствия появления новой российской МБР назвал военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передает РИА Новости.

«После успешного испытательного пуска и заступления на боевое дежурство в составе Ракетных войск стратегического назначения МБР "Сармат", возможности России в области ядерного сдерживания будут по-прежнему эффективны и достаточны для того, чтобы страховать нас от большой ракетно-ядерной войны», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что подобная разработка позволяет обеспечивать паритет между Россией и противостоящими ядерными странами Запада — США, Великобританией и Францией.

Ранее стало известно, что Россия успешно испытала комплекс с МБР «Сармат». Первый полк с новыми ракетами поставят на боевое дежурство до конца года.

