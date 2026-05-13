Словакия пообещала нарастить поставки боеприпасов Украине

Президент Пеллегрини: Словакия нарастит объемы поставок боеприпасов Украине

Словакия поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов и готова нарастить объемы этих поставок в будущем. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини, передает РИА Новости.

«На коммерческой основе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти», — сказал он.

По словам Пеллегрини, благодаря значительным инвестициям в развитие оборонно-промышленного комплекса Словакия смогла стать одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что страна планирует передать Украине все оставшиеся 53 самолета F-16. При этом он отметил, что поставки истребителей могут растянуться до 2029 года.