17:48, 13 мая 2026Мир

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Словакия закрыла все пограничные переходы с Украиной по соображениям безопасности. Об этом говорится в заявлении на сайте словацкого финансового управления.

Отмечается, что переходы были закрыты сегодня в 15:00 (16:00 по московскому времени).

«Финансовое управление рекомендует общественности следить за актуальной информацией и соблюдать указания управления и полиции. Мы будем держать вас в курсе дальнейшего развития ситуации» — добавили в ведомстве.

Ранее президент республики Петер Пеллегрини сообщил, что Словакия поставляет Украине миллионы единиц боеприпасов и готова нарастить объемы этих поставок в будущем.

