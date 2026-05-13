Стало известно о тайных ударах Саудовской Аравии по Ирану

Reuters: Саудовская Аравия тайно нанесла ответные удары по Ирану в конце марта

Саудовская Аравия нанесла несколько «тайных» ударов по Ирану в ответ на атаки Исламской Республики в конце марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Саудовская Аравия нанесла многочисленные, неафишируемые удары по Ирану в ответ на нападения, совершенные на королевстве во время войны на Ближнем Востоке (...). Атаки, совершенные ВВС Саудовской Аравии, были осуществлены в конце марта», — заявили два западных источника.

Как отмечает агентство, эти удары знаменуют собой первый случай, когда Саудовская Аравия применила силу на непосредственно иранской территории. При этом авторы материала не указали конкретные цели атак.

Ранее газета The Wall Street Jouranl (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что ОАЭ также могли осуществить несколько ударов по территории Ирана. По данным издания, среди атак Абу-Даби может числиться удар по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван.