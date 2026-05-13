Перспективы посредничества бывшего переговорщика по Украине оценили

Минские соглашения — это пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Он включает в себя Минский протокол, подписанный 5 сентября 2014 года («Минск-1»), и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»), согласованный 12 февраля 2015 года.

«Минск-1» подписали по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы (ТКГ) относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина. Со стороны ОБСЕ протокол подписала спецпредставитель главы организации по Украине Хайди Тальявини, со стороны Украины — бывший президент Леонид Кучма, со стороны России — посол Михаил Зурабов. Подписи под документом также поставили председатель Совета министров Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и глава Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий. В дополнение к документу 19 сентября стороны подписали меморандум об исполнении протокола.

Принятие «Минска-2» произошло после масштабных боев, которые завершились взятием ополченцами района Дебальцево. В Минске прошла встреча уже в «нормандском формате» (с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии — Владимира Путина, Петра Порошенко, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель). При этом новое соглашение подписала та же Трехсторонняя контактная группа, но лидеры четырех стран поддержали его своей декларацией.

Вторые Минские соглашения по содержанию практически не отличались от сентябрьского протокола. Они включали 13 пунктов, среди которых — обязательство сторон прекратить огонь и отвести от линии соприкосновения свои отряды, а тяжелое вооружение — на 70 километров; контроль за исполнением режима прекращения огня наблюдателями ОБСЕ; обмен пленными по принципу «всех на всех»; амнистия участников столкновений; восстановление экономических связей.

Предполагалось, кроме того, что Украина примет закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включит в конституцию понятие «децентрализация» и проведет в регионе местные выборы с учетом позиции представителей ДНР и ЛНР. После проведения выборов к Украине должен был перейти полный контроль над государственной границей.

Вместе с тем страны «нормандской четверки» так и не смогли преодолеть разногласия по порядку реализации пунктов соглашения. В следующие годы сторонам после долгих переговоров удалось добиться лишь обмена пленными.

Верховная Рада еще в 2015 году приняла закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), однако увязала его вступление в силу с проведением местных выборов. При этом власти Украины настаивали на том, что сначала ими должен быть восстановлен контроль над границей с Россией, а потом проведены выборы, с чем не соглашались в России.

В 2019 году участники ТКГ приняли так называемую формулу Штайнмайера (по фамилии министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера). В соответствии с ней закон об особом статусе должен был вступить в силу после проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях и признания их соответствующими стандартам ОБСЕ.

Однако и это не помогло проведению выборов, Украина саботировала выполнение Минских соглашений.

После признания Россией независимости ДНР и ЛНР 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения перестали существовать, подчеркнув, что договоренности «были убиты» ранее из-за нежелания Украины их выполнять.