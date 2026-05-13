Украинцев предупредили о готовящемся массированном ударе

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Уже в ближайшее время по территории Украины может начаться массированная ракетная атака. Об этом в эфире телемарафона заявил официальный представитель Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил республики (ВСУ) Юрий Игнат, передает издание «Страна».

По его словам, информация о готовящемся ударе поступает от украинской разведки и от партнеров Украины. Также, добавил офицер, об этом свидетельствует активность на российских аэродромах, где «наблюдается передислокация тактической авиации».

Информации от Минобороны РФ не поступало.

12 мая ВСУ атаковали Оренбург в 1200 километрах от украинской границы. В результате ударов украинских беспилотников получили повреждения школа, детский сад и жилой дом.

В ночь на вторник, 12 мая завершилось перемирие, объявленное ко Дню Победы. За три дня Украина нарушила режим прекращения огня около 16 тысяч раз.

