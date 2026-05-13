09:43, 13 мая 2026Силовые структуры

В джинсах прилетевшего из ОАЭ россиянина нашли 330 бриллиантов

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье суд оштрафовал на 150 тысяч рублей россиянина, который привез 330 бриллиантов в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы, которые имеются в распоряжении агентства.

Мужчина прятал незадекларированные алмазы в кармане джинсов. Сотрудники таможни остановили его после прохождения «зеленого» коридора. Во время личного досмотра турист сам достал бриллианты — он признался, что вез их из Дубая, чтобы сделать для себя браслет.

Стоимость изъятых камней оценили в 4,7 миллиона рублей. Их конфисковали в доход государства.

Ранее суд в Благовещенске (Амурская область) оштрафовал на 100 тысяч рублей помощника воспитателя, которая захотела уйти пораньше с работы и «заминировала» детский сад.

