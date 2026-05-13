В Госдуме поддержали идею нового механизма борьбы с ростом цен

Депутат Делягин поддержал борьбу с ростом цен на товары первой необходимости

Законодателям приходится обращать внимание правительства на необходимость прямого ограничения цен из-за безумного завышения стоимости товаров, рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Соответствующую идею он поддержал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обязать правительство устанавливать предельные цены на товары первой необходимости для борьбы с ростом цен. Он отметил, что исполнительная власть имеет такой рычаг воздействия, но не использует его.

«Правительство выступает категорически против стандартных методов регулирования в виде ограничения произвола монополий. Федеральная антимонопольная служба лишена реальных полномочий, и полномочия, которые у нее есть, не реализует в полной мере. И, по сути дела, социально-экономический блок правительства занимается потаканием произволу монополий и, соответственно, совершенно безумному завышению цен. Поэтому просто приходится обращать его внимание на необходимость прямого ограничения цен», — поделился Делягин.

До этого компания NTech подсчитала, что продажи шоколадных плиток в России в 2025 году упали на 15 процентов в натуральном выражении, но благодаря повышению цен выросли на 14 процентов в денежном.

