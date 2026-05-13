В госсобственность вернули десятки тысяч гектаров российского леса

Рослесхоз вернул через суд в госсобственность 21,1 тысячи гектаров леса

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) добилось в суде возвращения в федеральную собственность 21,1 тысячи гектаров леса в Осташковском лесничестве Тверской области. Об этом пишет ТАСС.

Иск в Арбитражный суд Тверской области был подан «для пресечения незаконного владения землями лесного фонда» сельхозназначения, которые, как отметили в ведомстве, не использовались владельцем по назначению. В связи с этим Рослесхоз требовал признать отсутствующим право собственности ответчика на десятки тысяч гектаров многолетних лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда.

Арбитраж принял сторону истца, и его решение уже вступило в силу, рассказала начальник управления правового обеспечения и использования лесов Рослесхоза Елена Бородавкина.

Ранее в ООН сообщили, что за 10 лет, начиная, с 2025 года, площадь лесного покрова Земли сократилась более чем на 40 миллионов гектаров. При этом в России, на которую приходится пятая часть лесов планеты, в течение нескольких лет восстановили 1,7 миллиона гектаров лесов, превысив первоначальные планы.