В Крыму сделали предложение британским чиновникам после слов о «самых жестких» санкциях

Константинов предложил помощь психиатров британским чиновникам из-за санкций

Глава крымского парламента Владимир Константинов сделал предложение британским чиновникам после их заявления о «самых жестких» санкциях в отношении России. Его слова передает РИА Новости.

По данным агентства, речь шла о психиатрической помощи в российских клиниках.

«В их действиях и поступках очень много неадекватного. Мы готовы их [британских чиновников] принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем», — обозначил Константинов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Из них — 49 человек, которые сотрудничали с Агентством социального проектирования, чья деятельность финансировалось властями России для проведения кампаний, которые Британия охарактеризовала как «вводящую в заблуждение пропаганду».