Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:01, 13 мая 2026Россия

В Крыму сделали предложение британским чиновникам после слов о «самых жестких» санкциях

Константинов предложил помощь психиатров британским чиновникам из-за санкций
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов сделал предложение британским чиновникам после их заявления о «самых жестких» санкциях в отношении России. Его слова передает РИА Новости.

По данным агентства, речь шла о психиатрической помощи в российских клиниках.

«В их действиях и поступках очень много неадекватного. Мы готовы их [британских чиновников] принять, если у них будут проблемы с психикой. У нас хорошие врачи, хорошие специалисты, мы поможем», — обозначил Константинов.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела санкции против 85 физических и юридических лиц, связанных с Россией. Из них — 49 человек, которые сотрудничали с Агентством социального проектирования, чья деятельность финансировалось властями России для проведения кампаний, которые Британия охарактеризовала как «вводящую в заблуждение пропаганду».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России отреагировали на слова Трампа о двух сверхдержавах

    Раскрыта деталь нового пакета санкций ЕС против России

    В России высказались о создании единой армии в ЕС

    Россиянам перечислили лайфхаки для похудения и экономии

    В Москве развелись могильные киперы

    Красивый жук едва не погубил женщину

    Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за мэра Уфы

    Обнаружен эффективный метод снижения давления без лекарств

    В Крыму сделали предложение британским чиновникам после слов о «самых жестких» санкциях

    Берлин потребовал от Германии компенсацию за вал исков после слов Мерца о мигрантах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok