В России оценили вероятность приезда Трампа в Москву

Депутат ГД Чепа: Трамп может приехать в Москву не только по вопросу Украины

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву для обсуждения ряда вопросов, включая конфликт на Украине. Вероятность визита американского лидера в Россию оценил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

«Конечно, [визит] возможен», — обозначил Чепа.

По словам парламентария, в случае визита Трампа в Россию также будут подниматься вопросы не только относительно Украины, но и другие — например, двустороннее сотрудничество государств, в том числе в контексте соглашения по ядерному сдерживанию. «Тут огромное количество вопросов — вопросов безопасности, экологических вопросов, космоса, чего угодно. Широкая повестка», — обозначил Чепа.

Депутат выразил мнение, что визит американского президента в Москву может быть организован так же быстро, как и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.

Ранее в Кремле заявили, что приглашение Путина для Трампа посетить Москву остается в силе. При этом там подчеркнули, что изменений во взаимодействии между странами не произошло.