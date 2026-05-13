Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:40, 13 мая 2026Россия

В России оценили вероятность приезда Трампа в Москву

Депутат ГД Чепа: Трамп может приехать в Москву не только по вопросу Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву для обсуждения ряда вопросов, включая конфликт на Украине. Вероятность визита американского лидера в Россию оценил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

«Конечно, [визит] возможен», — обозначил Чепа.

По словам парламентария, в случае визита Трампа в Россию также будут подниматься вопросы не только относительно Украины, но и другие — например, двустороннее сотрудничество государств, в том числе в контексте соглашения по ядерному сдерживанию. «Тут огромное количество вопросов — вопросов безопасности, экологических вопросов, космоса, чего угодно. Широкая повестка», — обозначил Чепа.

Депутат выразил мнение, что визит американского президента в Москву может быть организован так же быстро, как и его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже.

Ранее в Кремле заявили, что приглашение Путина для Трампа посетить Москву остается в силе. При этом там подчеркнули, что изменений во взаимодействии между странами не произошло.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали реальный срок полного контроля над Донбассом

    В Египте высказались по поводу участия Салаха в матче со сборной России

    Россиянин расстрелял торговца валютой ради сотен тысяч долларов

    Названы правила для предотвращения инфаркта при высоком давлении

    Повышение платы за воду назвали незаконным в одном случае

    Дачников предупредили о коварной и опасной причине боли в спине

    Обнародованы подробности о расправе шестерых глухонемых россиян над инвалидом

    Россиянин довел мать до самоубийства

    Стало известно о смерти мужчины от испуга на Останкинской телебашне

    Зеленский заявил о помощи странам Южного Кавказа в одном вопросе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok