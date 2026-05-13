12:28, 13 мая 2026

В России предложили перерубить кабели в Атлантике с одной целью

Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В России порассуждали о цифровых возможностях армии страны и украинских войск. Журналисты «Царьграда» указали, что у Вооруженных сил Украины более 50 тысяч современных терминалов Starlink, которые помогают им на поле боя, чем Москва, в свою очередь, похвастаться не может. Учредитель телеканала Константин Малофеев высказался о том, что можно сделать в такой ситуации.

Так, первым делом, по его словам, можно было бы попробовать договориться с владельцем компании Илоном Маском, поставив ему ультиматум — или полное выключение Starlink на территории конфликта, или полное включение для всех сторон. В противном случае, если с бизнесменом не удастся договориться, нужно будет бить по системе. Уязвимых компонентов у Starlink, сказано в материале, три: терминалы, трансокеанские кабели и спутники. Что касается терминалов, то с ними уже работают.

В том числе можно перерубить оптоволоконные кабели в Атлантике, так как именно через них получают сигнал базовые станции в Польше и Германии, которые «кормят интернетом» Украину. В «Царьграде» напомнили, что повреждение подводных кабелей возле Фарерских и Шетландских островов в 2022 и 2025 годах уже давало результаты, которые приводили к массовым сбоям. А все необходимое для подобных операций, уверены авторы материала, у Москвы есть.

«Наконец, главная цель — сами спутники. Сеть из тысяч взаимозаменяемых компонентов на разных орбитах — задача сложная, но решаемая. Способы уничтожения есть. Вопрос в том, когда решится применить их наше цифровое руководство. Пока же мы продолжаем ограничивать своих и наблюдать, как враг пользуется благами технологий», — резюмировали авторы.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Великобритании с 2022 года направило 22,6 миллиона долларов на закупку терминалов и услуг спутниковой связи Starlink, принадлежащей компании Илона Маска.

