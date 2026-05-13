Бородин: Следует дополнить уголовный кодекс статьей за мужеложство

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил ввести в России уголовную статью за мужеложство, чтобы «предотвратить разрушение традиционных устоев». Об этом стало известно «Абзацу».

«Мы выступили с предложением ужесточить наказание и вынести мужеложство в отдельное производство, поскольку считаем, что это станет одним из эффективных способов предотвратить разрушение традиционных устоев общества», — заявил Бородин.

Он обратился с просьбой об ужесточении наказания в Госдуму. По мнению Бородина, следует дополнить Уголовный кодекс статьей за мужеложство и наказывать по ней сроками от двух до пяти лет лишения свободы. Глава ФПБК уверен, что подобного рода отношения подрывают институт семьи и усугубляют демографический кризис.

Новая статья, по словам Бородина, сможет укрепить общественное здоровье и сэкономит около 10 миллиардов рублей на терапии ВИЧ-инфекции.

Мужеложество было уголовно наказуемым деянием на протяжении большей части советской истории. Статья 121 УК РСФСР (и аналогичные статьи в других союзных республиках) предусматривала лишение свободы на срок до 5 лет, а при отягчающих обстоятельствах — до 8 лет. Уголовное преследование отменили только в 1993 году.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом охранник газопровода пытался затащить в бытовку 12-летнего школьника и поцеловать его.