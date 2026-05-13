Военный эксперт высказался об опасности оружия Украины

12:40, 13 мая 2026

Полковник Матвийчук: Вооружение Украины опасно только при массовом применении
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Украина располагает достаточно мощным ракетным вооружением, но оно не превосходит российское и представляет опасность только при массовом применении, указал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные виды оружия, которые Киев использует для ударов.

«Это французские ракеты SCALP, британские Storm Shadow, украинская ракета "Нептун", которая была создана как морская, но применяется по наземным целям, а также дозвуковая ракета "Фламинго". Кроме того, Украина использует большое количество дронов, которые разрабатывает совместно с Европой, хотя на самом деле это чисто европейское производство», — заявил Матвийчук.

Он подчеркнул, что все летающие объекты с украинской стороны обнаруживаются российскими средствами противовоздушной и противоракетной обороны — от переносных комплексов «Стрела-2М» до самых технологичных систем С-500.

Ранее глава крупнейшего оборонного концерна Германии Rheinmetall Армин Паппергер объявил о начале производства дронов-камикадзе на заводе в Нойсе, что позволит заметно увеличить их выпуск. Речь идет о боевом беспилотнике дальностью полета до 100 километров, который может находиться в воздухе 70 минут, после чего падает на объект и взрывается.

