Врач отчитала россиянку за внешность во время приступа желчной колики

В Оренбурге терапевт Барышева отчитала пациентку за губы во время колик

В Оренбурге россиянка Марьям Абдинова попала в больницу из-за приступа желчной колики и подверглась критике из-за внешности со стороны врача. Об этом девушка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Инцидент произошел в пятницу, 8 мая. Россиянка рассказала, что во время приема врач-терапевт Елена Барышева некорректно высказалась о ее лице. Она заявила, что ей неприятно смотреть на пациентку из-за «вываленных на пол-лица» губ.

В ответ Абдинова, которая, в свою очередь, работает косметологом, указала медику, что в настоящий момент она должна посмотреть ее анализы, а не отчитывать за внешность. Однако врач посоветовала пациентке чаще смотреть в зеркало. «Я имею право сказать, потому что я старше тебя. У тебя губы огроменные», — сказала она.

Позже Абдинова сообщила в соцсетях, что после случившегося врача уволили. По ее словам, впереди у нее назначена встреча с главным врачом клиники.

