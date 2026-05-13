Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:38, 13 мая 2026Мир

Западный аналитик жестко раскритиковал происходящее в ВСУ

Аналитик Меркурис назвал ВСУ армией Франкенштейна из-за обучения боевиков в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Подготовка украинских военных в странах Европы серьезно снизила боеспособность Вооруженных сил Украины (ВСУ). К такому выводу пришел в эфире своего YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис.

«Это привело к созданию армии Франкенштейна, где подразделения тренировали кардинально разными способами», — отметил эксперт

По словам Меркуриса, несостоятельность такой «поддержки» со стороны западных партнеров вызывает раздражение даже в Киеве.

Ранее сообщалось, что более девяти тысяч военных ВСУ прошли обучение в Испании. Об этом сообщил Генштаб королевства. 21 апреля верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что ЕС уже обеспечил подготовку 90 тысяч солдат для Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Завершение конфликта близко. Понимания нет». Трамп высказался о Донбассе и шансах своего визита в Россию

    Пророчество из Библии о начале Армагеддона начало сбываться

    В России подешевела популярная ягода

    Российская полиция отдаст миллионы женщине в голубой шубе

    Россиянкам назвали лучшие тренировки для подготовки к лету

    Додик раскрыл роль Путина на политической арене

    Западный аналитик жестко раскритиковал происходящее в ВСУ

    Иранский кризис изменил статус юаня в мировой торговле

    Дмитриев предложил Киеву обратиться к мирной гадалке

    Обнаружен подавляющий рост клеток рака желудка природный продукт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok