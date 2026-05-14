Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 14 мая 2026Силовые структуры

Борщ попал в России на пожизненное наказание

СК: Суд заочно приговорил к пожизненному сроку начштаба ВСУ Борща за атаку на РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению начальника штаба подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) полковника Александра Борща за атаку посредством боевых дронов на приграничную территорию России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Подсудимый признан виновным по статье 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего смерть человека»). По ходатайству военного следователя Борщу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следствие и суд установили, что начальник штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ 11 октября 2023 года отдал приказ и лично руководил запуском с территории Волчанского района Харьковской области Украины в сторону Белгородской области нескольких беспилотных летательных аппаратов, снаряженных кумулятивным зарядом гранаты (выстрела) для РПГ-7. Под атаку попали несколько человек, один погиб.

Суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с украинского полковника ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 2,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в белгородском селе Глотово при атаке дрона ВСУ пострадала женщина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство постсоветской страны объявило об отставке

    В арсенале ВСУ заметили «Фейну-16»

    Мадьяр отменил принятое из-за конфликта на Украине решение Орбана

    Борщ попал в России на пожизненное наказание

    Популярная 36-летняя актриса раскрыла секрет стального пресса

    Названы хедлайнеры первого в истории чемпионатов мира по футболу шоу

    Российская пенсионерка загадочно пропала в аэропорту Еревана

    Geely объявила цену на новый Coolray в России

    Россиянин попал под следствие после публикации в мессенджере

    Шаляпин призвал Фадеева и Линду помириться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok