Борщ попал в России на пожизненное наказание

СК: Суд заочно приговорил к пожизненному сроку начштаба ВСУ Борща за атаку на РФ

Российский суд заочно приговорил к пожизненному заключению начальника штаба подразделения Вооруженных Сил Украины (ВСУ) полковника Александра Борща за атаку посредством боевых дронов на приграничную территорию России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Подсудимый признан виновным по статье 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего смерть человека»). По ходатайству военного следователя Борщу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.

Следствие и суд установили, что начальник штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ 11 октября 2023 года отдал приказ и лично руководил запуском с территории Волчанского района Харьковской области Украины в сторону Белгородской области нескольких беспилотных летательных аппаратов, снаряженных кумулятивным зарядом гранаты (выстрела) для РПГ-7. Под атаку попали несколько человек, один погиб.

Суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с украинского полковника ущерба и компенсации морального вреда на общую сумму 2,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в белгородском селе Глотово при атаке дрона ВСУ пострадала женщина.