Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:43, 14 мая 2026Бывший СССР

Депутаты Рады собрались ради «Поиска Царства Божьего»

В Раде появилось межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божьего»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Верховной Раде Украины появилось межфракционное депутатское объединение «Поиск Царства Божьего и правды Его». Об этом сообщил первый вице-спикер украинского парламента Александр Корниенко на пленарном заседании, передает «Интерфакс-Украина».

«Обращайтесь к коллегам. Царство Божье точно не помешает нам», — прокомментировал инициативу политик.

Присутствовавшие в зале парламентарии с удивлением отреагировали на объявление о создании объединения.

Как сообщается, главой новой депутатской группы станет депутат Рады от правящей партии «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Численность объединения и его политическая программа в настоящий момент не разглашаются.

За время в качестве депутата Рады Мазурашу предлагал инициативы об изменении в законе «О Национальном банке Украины» относительно размещения на банкнотах надписи «Мы верим в Бога», проект постановления о праздновании Дня украинского борща, а также проект закона о праздновании Дня благодарения 22 октября.

Ранее Мазурашу сравнил насильственную мобилизацию на Украине с изнасилованием. Он задался вопросом, чего пытаются добиться власти, загоняя в армию не желающих воевать людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы сами решаем, кто будет говорить от нашего имени». Мерц резко ответил на предложение Путина по диалогу России и Европы

    Истребители страны ЕС два дня перехватывали самолеты НАТО

    Важный экономический показатель резко вырос в России

    Названы самые экономные направления для майского отдыха в России

    Турист едва не убил тюленя и оправдался словами «я достаточно богат, чтобы оплатить штраф»

    Москвич оказался под следствием за посадки на тещиной даче

    Россиянам назвали обязательные для проверки узлы мотора перед летом

    Отец лишившейся пальца в детсаду Дагестана девочки рассказал о ее состоянии

    Трампа заставили есть овощи в Китае

    Жители европейской страны резко обеднели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok