Экс-глава российского приграничного региона сделал заявление после отставки

Экс-глава Брянской области Богомаз выразил благодарность Путину за доверие

Экс-глава Брянской области Александр Богомаз сделал заявление после отставки, выразив благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку и доверие. Соответствующий пост опубликован в Telegram.

Также бывший губернатор российского приграничного региона обратился к жителям, также выразив им благодарность за единство и сплоченность, достигнутые результаты, любовь к Родине.

«Мы с вами вместе прошли большой непростой путь, каждый шаг на котором вел к тому, чтобы наша родная Брянская область развивалась и процветала», — обозначил Богомаз.

По его словам, в регионе удалось реализовать множество проектов, которые позволили вывести область в лидеры по многим направлениям.

Богомаз находился на посту губернатора Брянской области с 2014 года: он трижды переизбирался на этот пост в 2015, 2020 и 2025 годах. 13 мая 2026-го Путин принял его отставку. Врио губернатора приграничного региона стал выпускник «Школы губернаторов» Егор Ковальчук. Ранее он занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.