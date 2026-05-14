18:53, 14 мая 2026

Ермак собрал десять процентов от залога и остался под стражей

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Shutterstock / Fotodom

За бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака внесли всего 10 процентов от залога, поэтому он пока остается под стражей. Об этом написал журналист «Украинской правды» Михаил Ткач со ссылкой на неназванные источники.

«Через пять часов после ареста экс-главы офиса президента Андрея Ермака (...) [за него] внесли почти 15 миллионов гривен (около 25 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру») залога из необходимых 140 миллионов», — сообщает журналист.

По информации Ткача, существенную часть залога внесла руководительница Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова, она работала юристом в связанной с Ермаком компании. Кроме того, залог в несколько миллионов гривен внес одногруппник экс-главы офиса президента Украины Сергей Свириба, а также актер Григорий Гришкан в размере всего лишь 666 гривен.

Утром 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял в отношении Андрея Ермака решение об аресте на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 140 миллионов гривен. Расследование Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дела против Ермака является продолжением операции «Мидас» — следственных действий в отношении бизнес-партнера президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича.

