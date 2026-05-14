22:02, 14 мая 2026Россия

Песков: Киев не будет щадить страны, используя их в своих интересах
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Киевский режим не будет щадить другие страны, используя их в своих нечистоплотных интересах, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России прокомментировал отставку правительства Латвии. Как уточнил Песков, украинское руководство не будет щадить никого, «если его не обуздать соответствующим образом».

«Никого не будет беречь и будет всех использовать в своих интересах весьма и весьма нечистоплотных», — добавил он.

Ранее премьер Латвии Эвика Силиня подала в отставку, запустив роспуск правительства республики. Депутат Рижской думы Алексей Росликов рассказал, что к этому привели хамские действия Украины.

