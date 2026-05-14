Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:10, 14 мая 2026Экономика

Курс доллара понизился

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 73,14 рубля
Вячеслав Агапов
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Центробанк понизил официальные курсы валют на пятницу, 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ снизил курс американской валюты более чем на 20 копеек. За сутки стоимость доллара изменилась с 73,34 до 73,14 рубля.

Также подешевел и китайский юань. Официальный курс валюты на пятницу составит 10,78 рубля. Днем ранее он стоит 10,79 рубля.

В то же время выросла стоимость евро. Официальный курс изменился с 85,9 до 86,29 рубля.

Российская валюта укрепляется на фоне роста продаж валюты экспортерами из нефтегазового сектора, выручка которых растет из-за взлета мировых цен на нефть и газ. Покупка валюты и золота Центробанком в рамках бюджетного правила остается на незначительном уровне в связи с недобором нефтегазовых доходов бюджета в прошлые месяцы.

Минэкономразвития все еще ждет существенного ослабления рубля в ближайшие месяцы. В обновленном макроэкономическом прогнозе средний курс рубля по итогам 2026 года обозначен на уровне 81,5 рубля (ранее — 92,2 рубля).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США захотели «довести дело до конца» на Украине

    По связанному с певицей Линдой делу появились новые подробности

    Стивен Сигал сделал многомиллионную скидку на особняк на Рублевке

    Ключевой конкурент России на рынке газа надолго его покинул

    В российском регионе мясокомбинат затопил улицу красной жижей

    В Того заметили российских «Тигров» с «Арбалетами»

    Илон Маск строил рожи на государственном приеме в Китае

    Зеленскому предрекли участь Ермака

    Россиян предупредили о новых трудностях при поездках в Европу

    На Западе назвали препятствие на пути Украины к миру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok