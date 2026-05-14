Курс доллара понизился

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 73,14 рубля

Центробанк понизил официальные курсы валют на пятницу, 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

ЦБ снизил курс американской валюты более чем на 20 копеек. За сутки стоимость доллара изменилась с 73,34 до 73,14 рубля.

Также подешевел и китайский юань. Официальный курс валюты на пятницу составит 10,78 рубля. Днем ранее он стоит 10,79 рубля.

В то же время выросла стоимость евро. Официальный курс изменился с 85,9 до 86,29 рубля.

Российская валюта укрепляется на фоне роста продаж валюты экспортерами из нефтегазового сектора, выручка которых растет из-за взлета мировых цен на нефть и газ. Покупка валюты и золота Центробанком в рамках бюджетного правила остается на незначительном уровне в связи с недобором нефтегазовых доходов бюджета в прошлые месяцы.

Минэкономразвития все еще ждет существенного ослабления рубля в ближайшие месяцы. В обновленном макроэкономическом прогнозе средний курс рубля по итогам 2026 года обозначен на уровне 81,5 рубля (ранее — 92,2 рубля).