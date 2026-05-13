Рубль подорожал до максимума за три года

Центробанк опустил официальный курс доллара до минимума с 14 февраля 2023 года

Банк России установил официальный курс доллара на 14 мая на уровне 73,79 рубля, что стало минимумом с 14 февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Евро подешевел до 87,37 рубля — наименьшее значение с 8 июня 2023 года, а юань — до 10,85 рубля. В последний раз меньше он стоил в декабре прошлого года.

Укрепление рубля происходит на фоне роста продаж валюты экспортерами из нефтегазового сектора, выручка которых растет из-за взлета мировых цен на нефть и газ. Между тем покупка валюты и золота Центробанком в рамках бюджетного правила остается на незначительном уровне в связи с недобором нефтегазовых доходов бюджета в прошлые месяцы, поэтому регулятор фактически не влияет на складывающиеся курсы.

Минэкономразвития продолжает ожидать существенного ослабления рубля в ближайшие месяцы. В обновленном макроэкономическом прогнозе средний курс рубля по итогам 2026 года обозначен на уровне 81,5 рубля (ранее — 92,2 рубля). В случае отклонения итогового результата в меньшую сторону бюджет столкнется с новым недобором налогов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов опроверг слухи о подготовке заморозки вкладов или повышения налогов для финансирования ускоряющегося дефицита бюджета. По его словам, вместо этого правительство намерено сократить расходы для достижения баланса.