10:53, 14 мая 2026Экономика

Многим россиянам не хватило своих денег на отдых

«Займер»: Каждый пятый заем в начале мая россияне брали на отдых
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Почти каждый пятый заем, взятый россиянами в начале последнего месяца весны, шел на оплату отдыха на майские праздники. О том, что многим гражданам не хватило собственных денег на подобные услуги, сообщает ТАСС со ссылкой на данные финтех-группы «Займер».

Опрос по целям займов проводился с 1 по 11 мая 2026 года. В нем приняли участие в общей сложности более трех тысяч пользователей вышеуказанного сервиса. По итогам исследования выяснилось, что 19,4 процента опрошенных брали деньги в долг на отдых на майские праздники. Речь шла в том числе об оплате праздничного стола и путешествий.

Еще 12,8 процента респондентов признались, что оформили заем на оплату лечения, 11 процентов — на покупку одежды и техники, 10,3 процента — ради оказания помощи близким, столько же — на ремонт жилья или автомобиля. Реже всего россияне брали взаймы на оплату счетов и кредитов (7,8 процента), а также на нужды бизнеса (2,8 процента). Таким образом, оплата отдыха стала самой популярной целью займов у граждан в начале последнего весеннего месяца.

Востребованность кредитов у граждан сохраняется вопреки заградительным условиям по такого рода финансовым продуктам. Ставки по займам на внутреннем рынке все еще сильно превышают ключевую, отмечают эксперты. Так, в середине марта разница была двукратной. Рост спроса на кредиты в сложившихся реалиях аналитики связали в том числе с ухудшением финансового положения граждан и замедлением темпов увеличения зарплат.

