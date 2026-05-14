Неизвестные осквернили могилу Романа Трахтенберга

Неизвестные испортили памятник на могиле шоумена Трахтенберга в Санкт-Петербурге

Неизвестные осквернили могилу шоумена и радиоведущего Романа Трахтенберга (настоящая фамилия — Горбунов) на кладбище Памяти жертв 9 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пользователь соцсети «ВКонтакте» Олег Иванов.

Иванов опубликовал фотографии испорченного памятника на могиле Трахтенберга. На снимках видно, что одна из плит постамента разбита. «Какие-то падлы, вандалы разбили на хорошем добротном дорогом памятнике медальон с его изображением», — написал пользователь.

Он уточнил, что фотографии были сделаны 13 мая.

Трахтенберг вел авторские программы на радиостанциях «Европа плюс», «Русское радио» и радио «Маяк». Поклонники ведущего называли его королем анекдотов. В 2009 году во время одного из выпусков шоу «Трахты-Барахты» на радио «Маяк» у Трахтенберга произошел сердечный приступ. Врачи не смогли спасти ведущего. Ему был 41 год.

